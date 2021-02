Schulstandort Kufstein geht internationale Wege

„Das bilinguale Bildungsangebot in Kufstein begleitet Kinder vom Kindergarten über die Volksschule bis hin zur Matura und ist ein wichtiger Grundstein für die Erlernung einer Sprache. Denn je früher Kinder mit einer zweiten oder weiteren Sprache in Kontakt kommen, desto besser“, betont auch Bildungslandesrätin Beate Palfrader. „Neben qualifizierten deutschsprachigen Pädagogen werden hierzu auch Lehrer mit englischer Muttersprache an allen Standorten eingesetzt.“