Nicht zu stoppen! Lafnitz mit Sieg des Willens

Das 3:2 nach 0:2-Rückstand war ein Sieg des Willens für den Winterkönig der 2. Liga! Der Tabellenführer zeigte gleich im ersten Frühjahrsspiel wieder, wo der Barthel den Most holt. „Nach so einem Sieg fällt die lange Heimreise leichter. Das Spiel hat wieder gezeigt, welch unglaubliche Mentalität meine Mannschaft hat. Egal, ob Spiel oder Training - sie gibt immer Gas“, lobt Trainer Philipp Semlic, der auch nach dem 0:2 noch an seine Elf glaubte.



Mehr Wucht nach der Pause

„In der ersten Halbzeit waren wir im Angriff zu ungefährlich, nach der Pause haben wir durch Patrick Bürger vorne mehr Wucht gehabt. Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird, schließlich hat Lustenau viel Qualität.“ Der siebente Sieg in Folge für die Lafnitzer, die Dienstag den Vorsprung auf Verfolger Liefering im Nachtrag gegen die Juniors OÖ auf sieben Punkte ausbauen können.