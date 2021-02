„Il Bomber“ kennt keine WAC-Phobie

Mit guten Leistungen will sich der „Blitz aus Accra“, der vom Tempo an sein brasilianisches Idol Ronaldo („von ihm habe ich mir viel abgeschaut“) erinnert, bei Sturm in die Auslage stellen und wenn möglich im Frühjahr ein Europa-League-Ticket erobern: „Vorerst aber muss ich mich mit Sturm vertraut machen, lernen, wie hier gedacht wird. Der Stil in Graz ist ja ganz anders als in Wattens.“