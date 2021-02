Bärnbach/Köflach geht cool in den heißen Endspurt

Der Grunddurchgang in der spusu Liga neigt sich dem Ende zu. Für die Handballer von Bärnbach/Köflach lebt die Chance auf die Bonusrunde. Heute (18) daheim gegen Tabellenführer Schwaz trauen sich die Weststeirer durchaus eine Überraschung zu. Die HSG Graz ist in Krems gefordert und will Punkte für die Qualirunde hamstern.