Jugend anfällig für Verschwörungen im Internet

Da hilft es auch nicht, dass die jungen Erwachsenen sehr viel Zeit am Smartphone verbringen. Im Internet und in den Sozialen Medien tummeln sich viele Verschwörungstheorien rund um Covid. „Da sind die Jugendlichen anfällig. Sie müssen in diesem Zusammenhang erst lernen, Dinge zu hinterfragen. Wir müssen sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Wenn es nicht anders geht eben in einzelnen Beratungsgesprächen mit Maske oder per Telefon“, sagt Hauser.