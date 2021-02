„Ich will meine drei Mädls stolz machen!“

Castingshow- Erfahrung

Der Drucktechniker hat es nicht zum ersten Mal bei Starmania versucht. „Ich hab vor zwölf Jahren schon mitgemacht, da habe ich es bis unter die letzten 160 geschafft.“ Im Vorjahr war der ehemalige Fußballer auch bei The Voice of Germany am Start. „Die Konkurrenz war unglaublich stark. Ich war schon froh, eine Runde überstanden zu haben.“ Was das Singen für den Vespa-Fan bedeutet? „Das ist meine Leidenschaft, meine große Liebe.“ Auf jeder Geburtstagsfeier von Freunden oder in der Familie ist sein Auftritt ein Muss. „Aber auf der großen Bühne bin ich noch nie gestanden“, sagt der zweifache Papa. „Ein bisserl geht mir schon der Stift“ Welches Ziel Painer hat? „Ich will gut performen, Gefühle rüberbringen. Und meine drei Mädls zu Hause stolz machen.“