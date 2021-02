Der Gejagte ist selbst ein Jäger

Die größten Siegchancen aus heimischer Sicht werden Alessandro Hämmerle eingeräumt. Und dem 27-Jährigen könnte in der heurigen Saison Großes gelingen: Zwei Gesamtweltcupsiege in Folge hat er bereits gefeiert, der dritte Streich soll folgen. Das gelang bisher nur den Franzosen Pierre Vaultier (2016-2018) und Xavier De Le Rue (2003-2005). Der Gejagte wird also selbst zum Jäger!