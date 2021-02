Steirische Heiltropfen als Exportschlager

Weltberühmt in Österreich - seit Generationen lindern Montana Haustropfen in der Steiermark und weit über die Landesgrenzen hinaus Magenschmerzen. Weniger bekannt ist vielleicht die Tatsache, dass die pflanzliche Arznei ein Erfolgsprodukt „Made in Styria“ ist. Nördlich der Landeshauptstadt werden nämlich in Gratwein-Straßengel die Tropfen von Pharmonta produziert - und das stilecht in der Montanastraße.