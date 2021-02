Aus dem Maibaum wurde eine Giraffe

Simon Piesinger war bei Sturm eine Kultfigur, die Fans grölten nach seinen Toren „No Piesi, no Party“. Der Slogan hat ihn auch in Dänemark eingeholt, wo der baumlange Kicker seit 2019 als Randers-Legionär seine Brötchen verdient. Nach einer mühsamen Zeit mit vielen Verletzungen kann der 28-Jährige jetzt wieder guter Dinge in die Zukunft blicken. Er würde gerne länger im hohen Norden bleiben.