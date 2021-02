Wildkamera: Wolf tappte in Tirol in „Foto-Falle“

Revierjäger Hans Achrainer staunte nicht schlecht, als er am Sonntag die Bilder einer Wildkamera in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) auswertete. Denn in voller Größe war deutlich ein Wolf in die „Foto-Falle“ gegangen. Derzeit geht man von einem durchziehenden Wolf aus, Risse von Nutztieren wurden in der Gegend nicht registriert.