Urlauber (35) am Airport bestohlen

Nur einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit nutzten die Kriminellen am Montagabend am Airport Schwechat gnadenlos aus. Der Reiserückkehrer aus der Slowakei wollte nur noch die weiteren Zugverbindungen in der Ankunftshalle studieren, legte sein Handgepäck dafür ab – und schon war es geschehen: Laptop, Zahnbürste, Schuhe, iPad, Sonnencreme sowie Badehose und Reiseapotheke waren spurlos verschwunden.