Steirische Feuerwehren mussten wieder ausrücken

Gegen 19.45 Uhr kam es am Montag zu einem Brand in einem Kellerabteil eines Wohnhauses in Gnas (Ortsteil Burgfried). Vier Personen mussten in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz versorgt werden. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Gnas konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde letztendlich niemand. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.