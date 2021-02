Die Steirer-Narren feiern in diesem Jahr im Netz

Man kann es sich in Zeiten wie diesen gar nicht mehr vorstellen: Noch vor einem Jahr herrschte in der Grazer Innenstadt am Faschingsdienstag großer Trubel, Corona war noch eine entfernte Bedrohung. Heuer sieht alles anders aus: Der große Faschingsumzug und die vielen Partys fallen aus. Angesichts der Corona-Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Mutationen stellt das wohl auch niemand groß in Frage. Wer aber dennoch etwas Faschingsstimmung aufkommen lassen möchte, hat heute so einige Möglichkeiten.