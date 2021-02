Mensch und Tier von Unterwelt abhängig

Viele Lebewesen hängen von den Ökosystemen ab

„Karst ist ein Landschaftstyp, der in Österreich zum Beispiel in den Kalkalpen vorkommt. Das Gestein ist dort so durchlässig, dass Wasser im Untergrund versickert“, schildert Spötl. In Tirol gäbe es nur kleinere Karstflächen, Gebiete fänden sich aber im Wettersteingebirge, im zentralen Karwendelgebirge und im Zahmen Kaiser. Sowohl Menschen als auch Tiere sind auf solche Landschaften angewiesen, wie der Geologe ausführt: „Die Quellen aus Karstgebieten versorgen viele große Städte, unter anderem auch Wien, mit Trinkwasser.“