Rapid-Dilemma: Es sind immer die „Kleinen“

Ried, Austria, Tirol und jetzt Altach

In Ried drehte man ein 1:2 in ein 3:2 und verlor 3:4. Gegen die Austria reichte es trotz drückender Dominanz und 36 Schüssen nur zu einem 1:1. Beim 0:3 gegen WSG Tirol ging die Rotation in die Hose. Dass passierte alles in Herbst. Und jetzt also Altach.