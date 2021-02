Trauma geht weiter! Bei UBI flossen die Tränen

Wieder nichts! Die Damen von UBI Graz verloren gestern das dritte Cup-Finale in Folge - in St. Pölten jubelte am Ende Klosterneuburg über einen knappen 57:55-Erfolg. Zum dritten Mal in Serie konnten die Steirerinnen den letzten entscheidenden Schritt zum Titel nicht machen. Danach kullerten die Tränen...