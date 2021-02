Die steirischen Luftfahrt-Pioniere heben ab

Murtaler sitzt direkt am Schalthebel

„Diese Aufträge tun dem Luftfahrtstandort Steiermark gut und sorgen für neue Impulse“, ist Herbert Brunner überzeugt. Der Geschäftsführer der Hightech-Schmiede Antemo ist auch „erster Offizier“ der AICAT, also Sprachrohr der nationalen Luftfahrtzulieferer. „Covid hat zwar für einen massiven Einbruch in der Luftfahrtbranche gesorgt, nun merken wir aber, dass die Geschäfte wieder anziehen“, so Brunner.