Junioren-WM: Noch eine Medaille für Steirer-Juwel

„Mit Bronze im Einzel habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht“, war Hirner ohne Druck in den abschließenden Teambewerb gestartet. Befreit schlugen dann Hirner sowie Sigrun Kleinrath (OÖ), Stefan Rettenegger (Sb) und Manuel Einkemmer (T) zu, holten sich die Silbermedaille. Auf Sieger Norwegen fehlten am Ende gerade einmal vier Sekunden. Mit zwei Medaillen um den Hals geht Lisa Hirner vollgepumpt mit Selbstvertrauen in zwei Wochen ins nächste Highlight - die WM der Elite in Oberstdorf.