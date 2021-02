In fremden Ställen

Geben tut es sie allemal! Immerhin stehen im aktuellen U18-Team gleich acht österreichische Jungnationalspieler. Scheinbar mangelt es den Salzburgern aber am Vertrauen in die eigenen Jugendakteure. Zwar hört man aus Bullen-Kreisen, dass die jetzige U18 der beste Jahrgang in der Geschichte der Akademie sei, bei den zahlreichen in etwa gleichaltrigen Neuverpflichtungen kann man sich aber ausrechnen, dass die Chancen auf den Durchbruch in Salzburg für die rot-weiß-roten Talente wohl eher gering sind.