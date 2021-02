Wald für Zukunft fit machen

Die Koordinierungsstelle Wald mit Sitz in Martinsberg im Bezirk Zwettl wurde vor einem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium geschaffen. Zum Aufbau des erfolgreichen Pilotprojekts verfasste Doris Maurer ein Handbuch, 800 Exemplare mit über 80 Seiten werden österreichweit vor allem an Leader- und Klimaregionen sowie Waldverbände ausgeschickt. „Es gibt immer mehr Menschen, die ihren Wald nicht bewirtschaften können, manche wissen gar nicht, wo ihr Wald genau liegt. Wir helfen mit Vermittlung“, erklärt Maurer. Denn eines müsse in Zeiten des Klimawandels klar sein: Auch eine kleine, unbetreute Waldfläche könne eine verheerende Schädlingsbrutstätte sein.