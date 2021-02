Mäßiger Ansturm im Pongau

Montag zu Mittag im Karo Shoppingcenter in Bischofshofen: Nur wenige einkaufsfreudige Pongauer schlenderten durchs Kaufhaus. Umso mehr stachen die rotleuchtenden Rabattschilder in den Auslagen der Geschäfte beim Bummeln ins Auge. „Es herrscht momentan einfach eine eigenartige Stimmung, die Menschen haben schon so einen Hals. Wir sind aber sehr froh, dass wir öffnen dürfen und hoffen, dass es der letzte Lockdown war“, erzählt Gertrud Mittermaier, Filialleiterin im „Uhren und Schmuck“-Shop im Gespräch mit der „Krone“.