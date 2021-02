Passabler Start im Tennengau

Wie viele andere Geschäfte im Tennengau will auch er die Kunden in den kommenden Wochen mit Rabattaktionen und Ausverkaufsangeboten anlocken. „Wir brauchen Platz für unsere neuen Kollektionen“, sagt Schiefer. Dieses Vorhaben verlief am Montag noch eher verhalten. Zwar tummelten sich mancherorts einige Kunden. Größere Warteschlangen bildeten sich nur vereinzelt – etwa beim Kik-Markt in Oberalm am Montagvormittag. Bei der Hervis-Filiale in Hallein wollten einige Menschen das Lockdown-Ende für ein paar Schnäppchen nutzen. Gefragt waren neben Wintersport-Artikeln auch Schuhe und Kleidung.