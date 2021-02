An der Grenze wird jetzt ganz genau geschaut

Die strengen Blicke der Grenzbeamten kosten den Autofahrern Zeit – der Spitzenwert am Autobahngrenzübergang Walserberg lag am Montag bei 50 Minuten. Auf den Bundesstraßen kamen die Pkw dagegen recht rasch über die Grenze. „Für den ersten Tag läuft es so weit grundsätzlich gut“, so Gilles Dittrich vom ÖAMTC.