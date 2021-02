Coup! Graz ging ein Olympia-Schwimmer ins Netz

Rothbauer sieht im neuen Umfeld und dem neuen Coach einen ordentlichen Motivationsschub, mit Lange sei er sich bei der Trainingssteuerung in vielen Punkten einig. Am 27. Februar geht es auch mit Marco Koch in ein zweiwöchiges Trainingslager nach Fuerteventura, mit im Lange-Team ist die steirische Kurzbahn-Vizeweltmeisterin Caroline Pilhatsch. Rothbauer: „Ich sehe das als riesengroße Chance, mit so einem erfolgreichen Brustschwimmer zu trainieren. Ich bin richtig heiß auf die Arbeit.“