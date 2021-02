Mentale Fitness für unsere Kinder

1. Die Einschlaf-Technik

Fragen Sie Ihre Kinder täglich vor dem Schlafengehen, was sie heute gut gemacht haben. Loben Sie Ihre Kids für diese Momente. Nachweislich merkt sich unser Gehirn am besten, was wir kurz vor dem Einschlafen denken. Dieser positive Tagesrückblick erhöht die mentale Fitness.