Der Hofrat als steirischer Cat Stevens

Bassist von Bukowski

Das ist der „Brotjob“, den der Spitzenbeamte mit viel Ausdauer, Engagement und Akribie ausübt - im Herzen allerdings ist er passionierter Musiker. Und das von Teenagerbeinen an, als Eigner die Gitarre in Schulbands zupfte; und später als junger Student, als er Bassist in Boris Bukowskis Band Magic war. „Ich wollte eigentlich nur Musik machen, aber ich musste ja auch von etwas leben“, schmunzelt der in St. Michael aufgewachsene Obersteirer - und so führte ihn der Lebensweg vor 30 Jahren in den sicheren Hafen des öffentlichen Dienstes.