Tests in Betrieben und Wohnzimmern gefordert

„Viele Kunden vor allem in ländlichen Regionen stornieren ihre Friseurtermine, weil sie zeitgerecht keine Termine in den Teststraßen bekommen“, weiß Engelmann und plädiert für ein praxistaugliches Testsystem für Mitarbeiter und Kunden direkt in den Betrieben. Er fordert, dass dafür nicht nur Rachenabstriche, sondern auch Spucktests oder die in der Schule verwendeten „Nasenbohrertests“ anerkannt werden.