Iraker (19) im Internet mit Sex-Video erpresst

Allein in den USA gab’s 2019 laut FBI 43.101 Fälle dieser digitalen Erpressungen mit einem Schaden von 89 Millionen Euro. In Österreich ist es noch nicht so schlimm, doch „Sextortion“ (bildet aus den Begriffen „Sex“ und „Extortion“ - also Erpressung mit Sex) nimmt zu. Erst diese Woche wurde wieder ein Fall in Graz bekannt.