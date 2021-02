Knapp 8700 Häftlinge sitzen in Anstalten ein

Und zwar weil sich Parteikollegin und Justizministerin Alma Zadić in der Babypause befindet und sie durch Werner Kogler bis zu ihrer Rückkehr vertreten wird. Im Allgemeinen geht aus der Beantwortung hervor, dass mit Stand 19. November 2020 in Österreich in Summe 8654 Insassen angehalten wurden. Davon saßen in der Justizanstalt Innsbruck 476 Häftlinge ein – also einer mehr als die Belagsmöglichkeit (475) zulässt.