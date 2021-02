Grazerin empört: „Wo bleibt da der Datenschutz?“

„Ich bin schon älter, allein und besitze ein Haus in guter Lage“, erzählt uns etwa eine Grazerin. „Bei solchen Praktiken habe ich schwerste Bedenken, was den Datenschutz angeht. Und ich fürchte mich auch, dass damit bekannt wird, dass ich allein lebe.“ Mit „solchen Praktiken“ meint sie: „Ich werde jetzt vermehrt von Immobilienbüros angeschrieben, die meinen Namen, meine Adresse und offenbar meinen Besitz kennen - dabei habe ich als Vorsichtsmaßnahme nicht einmal meinen Namen an der Tür stehen! Sie stellen die Frage, ob ich nicht verkaufen will, ersuchen um Kontaktaufnahme. Sowas ist doch eine Frechheit und dazu echte Belästigung.“