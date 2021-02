Eine Wahlsteirerin mit mörderischem Talent

Es ist die gefinkelte Rezeptur der Steirerkrimis, die mittlerweile im gesamtdeutschsprachigen Raum ihre Stammleser haben. Claudia Rossbacher lässt inmitten pittoresker Landschaften und charismatischer Menschen dem Bösen freien Lauf. Und das in einer angemessenen Dramatik, die nicht nur von Mord und Totschlag lebt, sondern vielmehr vom Charme und Charakter der steirischen Regionen. „Wenn ich zum Recherchieren in die Region komme, bin ich unverdächtig, weil ich auch niemand kenne und ich mich in Nichts hineinfangen lasse.“