Die Mürztaler Skigebiete sind fest in Wiener Hand

Stuhleck: Riesiger Parkplatz nur zur Hälfte voll

Am Stuhleck in Spital am Semmering hat der Skibetrieb am 28. 12. begonnen. Speziell im stark von Wienern und Niederösterreichern frequentierten Skigebiet macht sich die Kontingentierung - oder Förderleistungsreduktion, wie es im Fachjargon heißt -, bemerkbar, so Geschäftsführer Fabrice Girardoni. Der riesige Parkplatz ist nur zur Hälfte belegt.