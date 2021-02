Lukas Grozurek und die „Flucht“ vor eigenem Ruf

Batumi liegt am Schwarzen Meer, moderne Hotels, Casinos - und ein um 33 Millionen Euro neu errichtetes Stadion! „Sie wollen Meister werden, das reizt mich mehr, als in der Nähe von daheim gegen den Abstieg zu spielen.“ Nachsatz: „Außerdem habe ich in Österreich und Deutschland den Ruf, mein Potenzial nicht auszuschöpfen, weil ich ein fauler Hund bin - bei Batumi kann ich ohne Vorurteile noch einmal durchstarten.“ Mit 29 Jahren ist es nicht zu spät.