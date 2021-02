Steirischer Brauch: Von Hühnern und Heischern

In Murau wurde der Brauch so schillernd, dass er im Jahr 2011 sogar in der Österreich-Liste „Immaterielles Kulturerbe der Unesco“ Einzug fand. „Darauf sind wir schon stolz“, sagt Sprecher Alfred Baltzer, der den Brauch in- und auswendig kennt. Und ihn und die Figuren auch hoch interessant erklären kann!