Immer mehr Steirer brauchen Hilfe der Tafel

Einen Anstieg bei der Lebensmittelausgabe merkt man vor allem gegen Ende des Monats und am Schulbeginn, wenn für Familien viele Kosten anfallen. Die Produkte kommen aus verschiedenen Supermärkten und werden vor der Mülltonne gerettet. Auch in mehreren Pfarren in Graz und am Land gibt es ähnliche Angebote.