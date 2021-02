Saftige Erfolgsgeschichte: Duo setzt auf Eistee

„Zu Beginn des Jahres haben wir unser Team vergrößert. Zusätzlich standen die Produktentwicklung und Markteinführung unseres Bioheu-Wodkas Haidi sowie die Bio-Zertifizierung unseres Gin Garry an. Doch unser Höhepunkt war die Listung von Marry Icetea in über 700 Spar-Filialen sowie im Großhandel bei Metro“, ziehen David Prott und Xiaoao Dong von „Marry Icetea“ Bilanz über das vergangene Jahr. Dazu glänzte das mutige und kreative Duo mit dem Natur-Beeren-Eistee beim Auftritt in der Start-up-Show „2 Minuten, 2 Millionen“, der zu einem Boom beim hauseigenen Onlineshop führte. Die Quereinsteiger sind Unternehmer durch und durch. „Für uns bedeutet das Freiheit, Herausforderung und Leidenschaft.“ Zur aktuellen Lage sagt das Duo: „Jede Krise bietet neue Möglichkeiten. Wir sind motiviert, aus jeder Herausforderung zu lernen.“