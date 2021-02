FFP2-Maske wird im Kindergarten teilweise Pflicht

Nur mit negativem Test in den Hort

Nach Ende der Semesterferien am 15. Februar tritt auch wieder das verpflichtende Kindergartenjahr in Kraft. Änderung gibt es für die Horte: Nur jene Kinder, die sich in der Früh in der Schule testen lassen, können danach auch zur Nachmittagsbetreuung in den Hort. Details dazu werden noch ausgearbeitet.