Trafikantin bewahrte Pensionistin vor Betrug

Im Laufe des Mittwochvormittags riefen die Unbekannten bei der Pensionistin (65) aus Bischofshofen an. Laut den Anrufern habe die 65-Jährige knapp 50.000 Euro gewonnen. Wegen der Notarkosten seien nun Hunderte Euros für die Notarkosten fällig und in Bitcoin-Bons einzulösen, so der Tenor der Anrufer. Die Rentnerin ging daraufhin tatsächlich in eine Trafik, um mindestens 900 Euro in Bons einzulösen. Da schritt die aufmerksame Verkäuferin ein. Sie warnte die Frau vor einem offensichtlichen Betrug und verwies sie an die Polizei. Auch bei zwei weiteren Einheimischen versuchten es die Unbekannten mit der gleichen Masche. In allen Fällen entstand jedoch kein Schaden. Die Opfer erstatten Anzeige bei der Polizei.