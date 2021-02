Infektionszahlen steigen in allen Bezirken

In keinem Bezirk ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag gesunken - der Wert für das Bundesland lag am Montag bei 183. Auch die Infektionszahlen sind mit 197 Neuinfektionen recht hoch. Besonders die Bezirke Tamsweg, Hallein und St. Johann haben hohe Werte zu verzeichnen. Ein positiver Aspekt am Rande: Im Pinzgau ist das Infektionsgeschehen mit einem Inzidenzwert von 82 mittlerweile recht überschaubar.