Niederösterreich: 238 Fälle von Virus-Mutationen

„Uns fehlen Hunderte Ergebnisse und damit jede Entscheidungsgrundlage zu möglichen Öffnungen“, bemängelten die niederösterreichischen Gesundheitsexperten noch am Wochenende in der „Krone“. Nachdem dann am Montag die Öffnungsschritte verkündet wurden, kamen am Mittwoch jetzt die denkbar schlechtesten Nachrichten aus den Wiener Laboren: In 84 Fällen konnte die britische Mutation des Virus, in 154 weiteren Fällen aber auch andere Varianten nachgewiesen werden.