Katze in katastrophalem Zustand gefunden

Der Vierbeiner musste stationär in der Tierklinik aufgenommen werden. Stadler: „Ich frage mich wirklich, wer seine Tiere so verwahrlosen und trotz so schwerer Krankheit nicht tierärztlich behandeln lässt? Ein so offensichtlich krankes Tier muss auch jemandem aufgefallen sein, das sieht ja nicht über Nacht so aus!“