Kirchbichl: Neuer Besitzer für frühere Zementwerke

Das bestätigte Arnold Erich, Head of Controlling bei dem Unternehmen, das 2004 gegründet wurde, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Die auf Gesundheitsprodukte spezialisierte Firma hat neben ihrem Hauptsitz in Wien auch Standorte im Tiroler Langkampfen sowie in München. Wie hoch die Kaufsumme war und was auf dem Areal nun entstehen soll, darüber hüllt sich Erich noch in Schweigen: „Das werden wir aber demnächst bekannt geben“, versichert er.