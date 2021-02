Steirischer Sonderlandtag mit Corona-„Dringlicher“

Krise am Arbeitsmarkt

In einer 16-Punkte-Anfrage an Wirtschaftslandesrätin Eibinger-Miedl sagte FPÖ-Klubchef Mario Kunasek, in der Steiermark seien 63.155 Menschen ohne Job oder in Schulung. Rund 64.000 Menschen in 7800 Betrieben befänden sich in Kurzarbeit, also rund 127.000 Menschen seien in ihrem Wirtschafts- und Erwerbsleben von dieser Krise betroffen. Man habe in der Steiermark bei den Maßnahmen Verbesserungs- und Nachholbedarf, vor allem im Bereich Tourismus und Gastronomie. Auch müsse man fragen, ob die Mechanismen die richtigen seien. Wie weit sei man mit den Prüfungen, was „ankomme“ und ob es weitere Hilfspakete gebe?