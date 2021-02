Mythen & falsche Infos: Impfangst ist unbegründet

In Sozialen Medien kursieren Mythen und dumme Gerüchte. Dabei ist der Nutzen der Impfung enorm. Bei der Impfung wird ein völlig natürlicher Prozess imitiert: Im Körper wird die Antikörper-Produktion angeregt. Die Impfung ist das Einzige an der Schulmedizin, was „bio“ ist – postulieren auch namhafte Virologen. Die mRNA (Messenger-RNA) gelangt nicht in den Zellkern, wo unser Erbgut sitzt. Sie ist ausgesperrt, da kann am Genom nichts passieren. Die mRNA bleibt auch nicht im Körper, sondern wird nach der Injektion blitzschnell abgebaut.