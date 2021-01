29-Jähriger von Lawine getötet

Der Dorfgasteiner war am Samstag am Vormittag allein zu einer Skitour aufgebrochen. Er stieg von Dorfgastein über das Hahnbalzköpfl Richtung Bernkogel/Anthaupten auf, als er in einem steilen Bereich (etwa 2000 Meter Höhe) von einem Schneebrett erfasst und verschüttet wurde.