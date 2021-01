„Impfen zentral regeln, um Chaos zu verhindern“

Das Chaos bei der Grippe-Impfung ist noch gut in Erinnerung. Auch der holprige Start der Corona-Immunisierung. Jetzt geht jedes Bundesland seinen eigenen Weg. In Tirol kann man sich, wie berichtet, ab Montag für die Impfung vormerken lassen. Jedes Bundesland koche sein eigenes Süppchen und mache im schlimmsten Fall die gleichen Fehler, fürchtet Andreas Huss, Arbeitnehmervertreter und Obmann-Stellvertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Der einstige Kritiker der Kassen-Zusammenlegung sieht beim Thema Impfen die Zentralisierung als klügere Lösung: „Länder oder Bund sollen den Impfstoff besorgen. Wir können mit unserer gewachsenen Struktur besser dafür sorgen, dass das Serum rechtzeitig bei den Menschen ankommt“, so der Plan des ÖGK-Vertreters.