Sturm-Joker Jäger: „Ich bin ein Beißer!“

„Für mich ist das schon wie heimkommen, der Klub hat mich in meiner Karriere sehr geprägt“, erzählt Jäger, der 123 Mal dessen Dress trug. Für Sturm hält Jäger, der fast auf den Tag genau vor einem Jahr vom 1. FC Nürnberg kommend bei den Schwarzen unterschrieb, erst bei 24 Einsätzen. „Natürlich würde ich lieber vom Start weg spielen, aber ich kann nur weiterhin Gas geben und bereit sein, wenn ich meine Chance bekomme“, sagt der Mittelfeldspieler zu seinem Joker-Dasein.



Blutige Nase

Auch wenn der Vorarlberger in der Ilzer-Ära seinen Platz in der Startelf vorerst abgeben musste, jammernd und raunzend wird er sich deswegen nicht vom Acker machen. „Erstens habe ich noch bis Sommer 2022 Vertrag, zweitens will ich mich hier wieder durchbeißen. Im Fußball kann es bekanntlich oft schnell gehen“, betont Jäger, der für sein Kämpferherz bei den Gegnern gefürchtet ist. „Ich bin sicher ein Beißer auf dem Platz.“