Positivrate steigt: Immer mehr Fälle

Seit Wochenbeginn gibt es die Möglichkeit sich an insgesamt 120 Stationen im Land testen zu lassen. „Das wird wie erwartet gut angenommen“, heißt es von den Behörden. So erwartbar die weiterhin hohe Beteiligung aber auch war, so überraschend fällt der Anteil der positiven Tests nach den ersten fünf Tagen aus. Waren es bei den beiden Durchgängen der Flächenchecks noch rund 0,13 Prozent aller Tests, die positiv ausfielen, hat sich dieser Anteil in den vergangenen fünf Tagen mit einer Quote von 0,72 fast versechsfacht. Das, glauben Fachleute, wohl aus zwei Gründen.