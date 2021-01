Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Balu ist ein sehr großer, unheimlich verspielter und lebhafter Mischlingsrüde. Er weiß mit seiner Kraft noch nicht so recht umzugehen und braucht dementsprechend kräftige Halter. Leider mag er andere Tiere/Hunde nicht so gerne, sollte also auf einen Einzelplatz kommen. Für Balu wird ein Platz gesucht, wo man sich mit großen Hunden auskennt und ihn auch noch erzieht. Landestierschutzverein für die Steiermark, Grabenstraße 113, 8010 Graz, Tel.: 0316/68 42 12.