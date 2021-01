Theaterdoku zum Thema Flüchtlinge

Eine Premiere als Online-Stream? Auch das Salzburger Landestheater muss in Zeiten des Lockdowns diesen Weg gehen. Das dokumentarische Stück #Ersthelfer #FirstAid (ab 30. Jänner auf Vimeo) bezieht sich auf das Jahr 2015 mit den Anfängen der immer noch aktuellen Fluchtbewegung – und wie in Salzburg mit dem Thema umgegangen wurde. Dabei soll es nicht nur um die übliche Kritik gehen, sondern auch gezeigt werden, dass wir als helfende Gesellschaft „das Herz eigentlich an der richtigen Stelle tragen“, sagt Regisseur Nuran Calis. Prominenter Mitwirkender ist der damalige Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden.